Турецкий телеканал «TRT1» продемонстрировал карту, обозначив на ней территории, которые через 30 лет должны входить в состав Турции.

Об этом поспешили сообщить зрители телеканала в соцсетях. Так, Турция намеревается включить в свой состав такие страны, как Армения и Абхазия, Азербайджан, Греция и Грузия, Кипр и Ливия, Южная Осетия, страны Средней Азии, и несколько других.

Кроме того, на карте были продемонстрированы регионы России, которые Турция планирует забрать себе. Речь идёт о южных регионах – Краснодарский край, Крым и Севастополь, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Самарская и Саратовская области, и ряд других областей. Также Турция нацелилась и на территорию Донбасса и Луганска.

Каким именно образом Турция собирается забрать себе все эти территории, не уточняется.