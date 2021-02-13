Турция не собирается «захватывать мир», а карту, которая была продемонстрирована в прямом эфире телеканала TR-1, просто «неправильно поняли», заявил турецкий политик Хусейн Эрман.

Он «успокоил» Россию и другие страны, рассказав о том, что нашумевшая карта совсем не показывает территории, которые собирается «захватывать» Анкара. Она составлена по информации, полученной от так называемого «теневого ЦРУ» – компании Stratfor, которая регулярно проводит масштабные исследования в области внешней политики.

На карте, по словам Эрмана, обозначены территории, на которые влияние Анкары будет распространяться к 2050 году. Но это совсем не означает, что Крым, Краснодарская область и другие регионы России войдут в состав Турции силовым или каким-либо другим путем.

Напомним, что на карте, помимо российских регионов, под влияние Турции «попали» прибалтийские республики, Грузия, Армения и Азербайджан, а также целый ряд государств на Ближнем Востоке.