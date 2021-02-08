Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Переговоры России с Турцией о покупке второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 провалились, считают эксперты портала Avia. Pro. Они сделали такой вывод по той простой причине, что после анонса новой встречи Анкара вдруг замолчала и не раскрывает какие-либо подробности сотрудничества.

Вполне вероятно, что Турция намеревалась вместе со второй партией получить и технологию, используемую российскими конструкторами в изготовлении комплексов «Триумф». Однако это не в интересах России, которая не намерена раскрывать свои военные секреты. Кроме того, Анкара рассчитывала на крупную скидку, приобретая новую партию вооружения.

В результате своего упрямства Турция остается и без новых С-400, и без технологий. При этом Соединенные Штаты не торопятся снимать с нее санкции, что может стать причиной серьезных проблем в турецкой оборонной сфере. Либо же президенту страны Тайипу Эрдогану придется принимать условия РФ и покупать «Триумфы» на тех же условиях, что и в прошлый раз.
й

Вам может понравиться

В Иванове выбрали победительницу конкурса «Мисс краса 98-й дивизии ВДВ»

В Иванове состоялся конкурс «Мисс краса 98-й дивизии ВДВ-2021», в котором участвовали…
  • Анна
  • 06.02.2021
  • читать 1 минуту

Жена замминистра дала показания на супруга и перешла из СИЗО под домашний арест

Гражданская супруга замминистра Анатолия Тихонова, который прошлой осенью попался на мошенничестве в…

В Сирии сбили российский разведывательный беспилотник

Неподалеку от сирийского города Айн-Исса неизвестные вооруженные формирования сбили российский беспилотный аппарат…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 февраля – небольшая облачность, до -12 °C | город Мытищи: погода, 8 февраля – пасмурно, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 февраля – небольшой снег, до -9 °C | Королев: погода, 8 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Подольск: погода, 8 февраля – переменная облачность, до -14 °C | Армавир: погода, 8 февраля – пасмурно, до -0 °C |