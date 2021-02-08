Переговоры России с Турцией о покупке второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 провалились, считают эксперты портала Avia. Pro. Они сделали такой вывод по той простой причине, что после анонса новой встречи Анкара вдруг замолчала и не раскрывает какие-либо подробности сотрудничества.

Вполне вероятно, что Турция намеревалась вместе со второй партией получить и технологию, используемую российскими конструкторами в изготовлении комплексов «Триумф». Однако это не в интересах России, которая не намерена раскрывать свои военные секреты. Кроме того, Анкара рассчитывала на крупную скидку, приобретая новую партию вооружения.

В результате своего упрямства Турция остается и без новых С-400, и без технологий. При этом Соединенные Штаты не торопятся снимать с нее санкции, что может стать причиной серьезных проблем в турецкой оборонной сфере. Либо же президенту страны Тайипу Эрдогану придется принимать условия РФ и покупать «Триумфы» на тех же условиях, что и в прошлый раз.

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