Подавляющее большинство компаний в скором времени перейдет на удаленную работу и будет использовать вместо традиционных офисов технологии дополненной реальности, уверен основатель Facebook Марк Цукерберг. Он также анонсировал такой переход в своей компании на протяжении ближайших 4-5 лет.

Цукерберг пояснил, что активное использование компаниями AR и VR-технологий поможет снизить объем вредных выбросов в атмосферу, а также повысить производительность труда сотрудников.

Сейчас Facebook занимается разработкой устройства связи, в котором применяются технологии дополненной и виртуальной реальности. На первом этапе оно выглядит слишком громоздким, но справляется с выполнением всех заявленных функций. В настоящий момент разработчики трудятся над уменьшением размера с сохранением функциональности.