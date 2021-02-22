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В сетевом издании «Газета Выборг», сославшись на центр занятости Выборгского района, сообщили, что представители рабочих профессий пользуются высоким спросом у работодателей.

Ранее в конференц-зале центра занятости прошла специализированная ярмарка вакансий, предназначенная для местных жителей в возрасте от 55 лет и старше. На нее пригласили пять работодателей, но своих представителей прислал только один из них. Вакансии остальных организаций зачитали сотрудники центра.

Отмечается, что среди многих компаний повышенным спросом все еще пользуются такие специалисты как электромонтеры, инженеры-электрики и слесари-сантехники. Местный судостроительный завод практически постоянно находится в поиске людей рабочих профессий. Особое внимание в центре занятости уделяют аграрному сектору, в котором работники могут рассчитывать на разнообразные соцпакеты и гарантии.

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