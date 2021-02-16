Артем Сычев, представитель ЦБ РФ, сообщил, что телефонные мошенники в среднем зарабатывают на каждой жертве свыше 10 000 рублей.

Специалист отметил, что в третьем квартале предыдущего года, каждый потерпевший от действий телефонных мошенников потерял в среднем более 10 000 рублей. Он добавил, что раньше преступникам было достаточно позвонить жертве и уговорить ее, но затем люди начали меньше попадаться на их уловки, что заставило злоумышленников разрабатывать новые методы обмана, к примеру, использовать подмену номера.

Согласно его словам, с помощью подмены телефонных номеров мошенникам удается снизить бдительность своих собеседников и убедить их передать им персональные сведения. Сычев заявил, что разобраться с этой проблемой удастся при помощи законопроекта, связанного с введением единого информационного механизма проверки данных об абонентах.