Валерий Польховский, тренер российской сборной по биатлону, отреагировал на недавние слова Евгении Павловой касательно неудачного выбора места для подготовки к мировому чемпионату.

Согласно его словам, никто не донес до него эту информацию. Когда после завершения спринта у него спросили, нужно ли спустить биатлонистов, то он дал свое согласие на обсуждение этого вопроса. Однако позднее Польховскому сообщили, что они передумали. Никто из спортсменов лично к нему не обращался.

Главный тренер при этом отметил, что по подобным вопросам следует вовремя проводить обсуждения и не пытаться говорить за всю команду. Он также напомнил, что нужно учитывать ситуацию с пандемией коронавируса и не забывать, что они участвуют в соревновании под эгидой организационного комитета.