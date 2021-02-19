Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Валерий Польховский, тренер российской сборной по биатлону, отреагировал на недавние слова Евгении Павловой касательно неудачного выбора места для подготовки к мировому чемпионату.

Согласно его словам, никто не донес до него эту информацию. Когда после завершения спринта у него спросили, нужно ли спустить биатлонистов, то он дал свое согласие на обсуждение этого вопроса. Однако позднее Польховскому сообщили, что они передумали. Никто из спортсменов лично к нему не обращался.

Главный тренер при этом отметил, что по подобным вопросам следует вовремя проводить обсуждения и не пытаться говорить за всю команду. Он также напомнил, что нужно учитывать ситуацию с пандемией коронавируса и не забывать, что они участвуют в соревновании под эгидой организационного комитета.

Вам может понравиться

В США завершили первый этап разработки новых межконтинентальных баллистических ракет

В США в рамках проекта «Наземный стратегический сдерживающий фактор» собираются создать современные…
  • Анна
  • 18.02.2021
  • читать 1 минуту

Муж певицы Нюши поделился видео с обнажённой женой

Игорь Сивов поделился с поклонниками пикантной видеозаписью со своей супругой, певицей Нюшей.…
  • Анна
  • 19.02.2021
  • читать 1 минуту

Суд не посчитал необходимыми документы о судимости Пригожина для разрешения спора с Навальным

Компания «Конкорд» рассказала, как прошло судебное заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до -11 °C | город Мытищи: погода, 19 февраля – небольшая облачность, до -16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 февраля – пасмурно, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | Королев: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | Подольск: погода, 19 февраля – переменная облачность, до -16 °C | Армавир: погода, 19 февраля – пасмурно, до -1 °C |