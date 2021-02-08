Российское предприятие «Вымпел» разрабатывает ракету малой дальности класса «воздух-воздух» 300М, которая станет альтернативой для морально устаревшего боеприпаса Р-73, сообщает американское издание The Drive. Автор публикации отмечает, что необходимость в новом вооружении появилась после начала серийного производства истребителей Су-57.

Ракета Р-73, которая сейчас используется российской авиацией, создавалась в далеком 1983 году. Для тех лет она обладает весьма высокими техническими характеристиками, однако на фоне современного вооружения выглядит устаревшей. При этом все возможности для модернизации боеприпаса давно исчерпаны российскими конструкторами.

С появлением Су-57 возникла необходимость в разработке новой ракеты, в результате чего и появился проект 300М. Предполагается, что этот боеприпас будет использоваться не только на истребителе пятого поколения, но и на беспилотных аппаратах «Охотник».

Авторы The Drive заявляют, что оснащение Су-57 новейшими ракетами не только улучшит его боеготовность, но и привлечет к истребителю повышенный интерес покупателей на рынке вооружений.