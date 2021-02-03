Наличие береговых ракетных комплексов позволяет России превратить акваторию Черного моря в одну сплошную зону поражения, заявляют авторы американского издания The Drive. Они заявляют, что из-за этого боевые корабли ВМС США постоянно находятся под угрозой уничтожения.

Журналисты сообщили, что внимательно следили за реакцией РФ на появление в Черном море двух эсминцев – «Портер» и «Дональд Кук». Россия не только использовала для их сопровождения свои боевые корабли, но и привлекала истребители. А также проводила «электронные обстрелы» с помощью БРК – береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

По мнению журналистов, в Черноморском регионе сейчас наблюдается самая большая концентрация противокорабельных ракет. Поэтому захватить превосходство в акватории будет не так просто, как кажется руководству ВМС США.