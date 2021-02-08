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Идлибская зона деэскалации подверглась массированным обстрелам, ответственность за которые взяла на себя группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена на территории РФ). Информацию об этом озвучил контр-адмирал Вячеслав Сытник, представляющий российский Центр по примирению враждующих сторон.

Он также привел подробную статистику, сообщив, что всего было зафиксировано 23 обстрела. Из них тринадцать пришлось на провинцию Идлиб, два на Латакию, пять на Алеппо. Еще три раза боевики обстреляли провинцию Хама.

За минувшие сутки в российской зоне ответственности никаких атак со стороны протурецких террористов зафиксировано не было. Самолеты ВКС РФ провели патрулирование территорий с воздуха, а военная полиция в штатном режиме проверила соблюдение режима прекращения огня в провинции Алеппо, для чего использовалось два разных маршрута.

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