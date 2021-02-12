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Уже этой весной начнутся съёмки сериала «Дом дракона», события в котором происходят за несколько сотен лет до «Игры престолов».

Об этом заявил ведущий контент-менеджер HBO Max и HBO Кейси Блойз. Сам он также может принять участие в проекте, если успеет поставить вакцину от коронавируса. Сценаристами сериала, как указывается, будут являться Райан Кондал, Мигель Сапочник и Джордж Мартин. Всего планируется выпустить десять серий, к которым сценаристы уже подготовили наброски.

Сюжет предстоящего сериала основан на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь». История расскажет о предках Дейнерис и падении дома Таргариенов. Детали проекта на данный момент хранятся в тайне, известны лишь некоторые актёры. Так, в проекте будут задействованы Пэдди Консидайн, Эмма Д’Арси, Оливия Кук и Мэтт Смит. Планируется, что сериал выйдет в 2022 году.

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