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Жизнь во Флориде имеет множество преимуществ, но это не Россия, сообщила журналистам супруга российского хоккеиста Сергея Бобровского. Сейчас он играет за клуб НХЛ «Флорида Пантерс» и вместе с женой обитает в Соединенных Штатах.

Ольга Бобровская рассказала о мультикультурности Флориды, о большом количестве ресторанов и невероятно красивой природе. К преимуществам она отнесла и теплую погоду, которая сохраняется такой практически круглый год. Но, по словам жены хоккеиста, минусы во Флориде тоже есть – это высокая влажность и сильная жара.

Кроме того, главным недостатком американского штата Ольга назвала тот факт, что это не Россия.

«Россия – наш дом, а США – работа. Я могу понять людей, которые едут в другую страну жить, если они не могут быть востребованы в своей профессии. В остальных случаях это почти всегда разочарование», – написала она в своем Instagram-аккаунте.

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