Странные места из Google Maps: от "озера крови" до таинственной "пентаграммы" в Казахстане

Google Maps празднует своё 16-летие в грядущий понедельник. За время работы сервиса пользователи достаточно часто обнаруживали странные достопримечательности со всего мира. Сегодня поговорим о самых примечательных “находках” и их историях.

«Озеро крови»

Красное озеро цвета крови расположено в черте города Садр, недалеко от Багдада в Ираке. Как можно заметить, водоем окружен жилыми районами.

Но не было официального объяснения цвета бассейна, который был впервые замечен в 2007 году.

Это привело к утверждениям о том, что скотобойни в стране иногда сбрасывают кровь в каналы.

Однако, по данным Time, это, скорее всего, было вызвано загрязнением сточных вод или процессом очистки воды.

«Лицо» в Канаде

Интернет-сыщики заметили очертания человеческого лица в безлюдном районе горной местности Канады. Но не стройте теории заговора раньше времени – как выяснилось, это лишь игра нашего воображения – в тех местах длинные овраги, из-за которых и возможно подобная иллюзия. Среди зарубежных пользователей Сети место обзавелось собственным именем – Badlands Guardian.

“Мертвые тела” в мусорных контейнерах

В своё время немало шума в Интернете наделал этот снимок из Чили, появившийся первоначально на Reddit с подпись “Google Street View сфотографировал мусорный контейнер, полный трупов в Чили!”.

В комментариях к записи пользователи отметили сходство, но сошлись во мнении, что на фото просто выброшенные манекены.

Кораблекрушение в Индийском океане

В этот раз без оптических иллюзий или удивительных совпадений – на данном снимке реальное судно, потерпевшее крушение в 2003 году у берегов рифа Уингейт в Индийском океане.

Запечатленный на снимке грузовой паром S.S. Jassim также достаточно быстро “завирусился”, чему способствовала реальность этой истории, а не выдуманные факты “охотников за сенсациями”.

Пентаграмма из Казахстана

Огромная пентаграмма диаметром около 360 метров выгравирована на земле в отдаленном уголке Казахстана.

Других признаков человеческого жилья поблизости почти нет, а ближайшим населенным пунктом является город Лисаковский, расположенный в 20 километрах, сообщает Discover24.

Интернет-комментаторы полагали, что таинственная форма была связана с религиозными сектами, но оказалось, что на самом деле это всего лишь очертания парка.

Ранее мы сообщали о том, что эксперт раскрыл сроки исчезновения из организма антител к COVID-19.