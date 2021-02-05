Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о том, спустя какое время у человека, который перенёс коронавирус, пропадают антитела.

Согласно словам специалиста, антитела не остаются у человека на всю жизнь, а исчезают спустя некоторое время после излечения от инфекции – спустя несколько недель и даже месяцев. Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, насколько у человека был хороший иммунитет до коронавируса, а также того, как у него сформировался Т-клеточный ответ на инфекцию.

Так, ранее заявлялось, что при встрече с вирусом в организме человека формируется иммунный ответ. Таким образом, даже в ситуации, когда содержание антител в организме снизилось или исчезло, при повторном столкновении с вирусом клетки памяти вновь начнут вырабатывать необходимые антитела.