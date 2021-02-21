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21 февраля на телеканале «Россия-1» состоялся финал шоу «Танцы со звёздами».

Как отмечается, три пары участников выбыли перед финалом. Так, пара Дмитрия Лысенкова и Ольги Николаевой вышла из проекта, так как во время репетиции актёр получил травму. Другие две пары не сумели набрать необходимого количества баллов для того, чтобы продолжить участвовать в проекте.

Таким образом, в финале участвовало пять пар. Победителями проекта стали исполнитель Сергей Лазарев и Екатерина Осипова. Зрители и судьи восхитились их мастерством и хореографией во время исполнения финального номера, а также отметили, что они демонстрировали это на протяжении всего шоу. Они получили 5 баллов от жюри и 4 балла от зрителей.

На втором месте оказалась пара из Давида Манукяна и Дарьи Палей, на третьем – Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили.

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