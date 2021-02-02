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Представители Первого канала сообщили о наставниках очередного сезона шоу «Голос. Дети».

Как сообщается, жюри станут Егор Крид, Светлана Лобода и рэпер Баста. При этом из них только Крид выступит в роли наставника проекта впервые. Баста, как отмечается, становится наставником уже в третий раз. Светлана Лобода же после скандала, связанного с дочерью Алсу Микеллой, сообщила, что отказывается от дальнейшего участия в шоу, но впоследствии всё же поменяла свою позицию.

По словам Крида, переговоры об его участии в проекте велись последние несколько лет. Однако ранее обстоятельства не позволяли ему появиться в шоу. Также он отметил, что рад своему участию, а с кем-то, возможно, в будущем продолжит сотрудничество.

Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце вновь появятся в проекте в качестве его ведущих.

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