Нед Прайс, представитель американского Госдепартамента, сообщил, что Соединенные Штаты проведут оценку необходимости ввода новых санкций при попытке РФ завершить строительство «Северного потока – 2».

Согласно его словам, позиция США по газопроводу осталась без каких-либо изменений. Он добавил, что Джо Байден, американский лидер, ясно указал на то, что «Северный поток – 2» является невыгодной сделкой, так как приведет к расколу Европы, а также подвергнет Украину и несколько европейских стран манипуляциям со стороны России.

Соединенные Штаты продолжат следить за любыми попытками закончить и сертифицировать газовый провод, отметил Прайс. При обнаружении подобных действий будет принято решение о введении дополнительных санкций.