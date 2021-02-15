Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В сирийской провинции Хасеке в скором времени появится новая военная база США, сообщает местный телеканал Al Hadath. Журналисты уточняют, что строительство этого объекта начинается неподалеку от населенного пункта Айн-Давар рядом с границей между Сирией, Ираком и Турцией.

На днях в провинцию со стороны Ирака въехало несколько десятков военных грузовых автомобилей, принадлежащих армии США. Что именно они перевозили, пока неизвестно. Сообщается, что это будет уже 9 военная база Соединенных Штатов на территории Сирии. Самыми крупными пока остаются объекты, расположенные в городах Эш-Шаддади и Румейлан.

Одна из главных целей военного присутствия США в Сирии – это контроль за многочисленными нефтяными месторождениями. Правительство арабского государства протестует против военных баз Соединенных Штатов, так как считает их оккупантами, позарившимися на принадлежащие народу страны полезные ископаемые.

Вам может понравиться

Эксперт Леонков назвал последствия “взлома” российского ядерного чемоданчика для США

Соединенные Штаты постоянно разрабатывают новейшие сети связи и спутники, которые могут быть…

Руслан Бальбек рассказал о поражении США в противостоянии с РФ в Черном море

Очередной визит американский боевых кораблей в Черное море завершился их полным поражением,…

Найден способ отбросить предвзятость в процессе принятия решений

Справиться с предубеждениями во время принятия сложного решения поможет наблюдение за опытом…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 февраля – ясно, до -17 °C | город Мытищи: погода, 15 февраля – ясно, до -19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 февраля – небольшая облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -4 °C | Королев: погода, 15 февраля – пасмурно, до -6 °C | Подольск: погода, 15 февраля – ясно, до -19 °C | Армавир: погода, 15 февраля – снег, до -4 °C |