В сирийской провинции Хасеке в скором времени появится новая военная база США, сообщает местный телеканал Al Hadath. Журналисты уточняют, что строительство этого объекта начинается неподалеку от населенного пункта Айн-Давар рядом с границей между Сирией, Ираком и Турцией.

На днях в провинцию со стороны Ирака въехало несколько десятков военных грузовых автомобилей, принадлежащих армии США. Что именно они перевозили, пока неизвестно. Сообщается, что это будет уже 9 военная база Соединенных Штатов на территории Сирии. Самыми крупными пока остаются объекты, расположенные в городах Эш-Шаддади и Румейлан.

Одна из главных целей военного присутствия США в Сирии – это контроль за многочисленными нефтяными месторождениями. Правительство арабского государства протестует против военных баз Соединенных Штатов, так как считает их оккупантами, позарившимися на принадлежащие народу страны полезные ископаемые.