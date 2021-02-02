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После заявления Джо Байдена о «жестком противодействии российской агрессии» в Черноморском регионе Соединенные Штаты отправили сюда еще один боевой корабль с крылатыми ракетами. В настоящий момент в акватории Черного моря находятся эсминцы «Дональд Кук» и «Портер», которые сопровождает заправочное судно «Ларами».

Эти боевые корабли прикреплены к группировке натовских судов, которые осуществляют патрулирование и выполняют мелкие операции. Сообщается, что такое количество надводной техники не наблюдалось в акватории в течение последних 4 лет.

Россия адекватно реагирует на усиление военного присутствия НАТО в Черном море. Она уже разместила на Крымском полуострове береговые ракетные комплексы «Бастион». Помимо этого, в регион отправлен боевой корабль «Адмирал Макаров», который проведет учения неподалеку от американских эсминцев. Время от времени над морем появляются и российские истребители, наблюдающие за действиями судов Североатлантического альянса.

Представители НАТО сообщают, что причиной усиления военного присутствия в Черном море является «аннексия Крыма». Также эсминцы появились в регионе из-за того, что РФ развертывает на полуострове все новые и новые виды вооружений, намереваясь взять акваторию под свой полный контроль.

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