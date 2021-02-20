В США спрятавшийся в туалете медведь укусил женщину. Об инциденте сообщило радио KTOO.

Как сообщается, жительница Аляски со своим братом решили отдохнуть на выходных на берегу озера Чилкат. Они сняли юрту, и их не смущало то, что удобства расположены на улице. Вечером женщина ушла в туалет, однако, когда она села на сиденье, то почувствовала, что её укусили. Испугавшаяся женщина начала кричать.

Услышавший её брат прибежал и, после того, как узнал о произошедшем, он заглянул под сиденье, думая увидеть белку или другое мелкое животное. Однако он увидел морду медведя. После этого они вместе с сестрой убежали в юрту, где они остановились. На улицу они боялись выйти до самого утра, пока не выяснилось, что животное уже ушло.

Хоть полученная женщиной травма и была неопасной, её пришлось промыть и перевязать. Также пострадавшая предположила, что это был не укус, а удар когтем.