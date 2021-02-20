читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В США спрятавшийся в туалете медведь укусил женщину. Об инциденте сообщило радио KTOO.

Как сообщается, жительница Аляски со своим братом решили отдохнуть на выходных на берегу озера Чилкат. Они сняли юрту, и их не смущало то, что удобства расположены на улице. Вечером женщина ушла в туалет, однако, когда она села на сиденье, то почувствовала, что её укусили. Испугавшаяся женщина начала кричать.

Услышавший её брат прибежал и, после того, как узнал о произошедшем, он заглянул под сиденье, думая увидеть белку или другое мелкое животное. Однако он увидел морду медведя. После этого они вместе с сестрой убежали в юрту, где они остановились. На улицу они боялись выйти до самого утра, пока не выяснилось, что животное уже ушло.

Хоть полученная женщиной травма и была неопасной, её пришлось промыть и перевязать. Также пострадавшая предположила, что это был не укус, а удар когтем.

Вам может понравиться

Оскандалившуюся в Донбассе бригаду ВСУ срочно заменяют на новое подразделение

Украинское командование намеревается заменить в зоне проведения ООС одну из своих бригад…

The National Interest: Россия создает подводные беспилотники для охоты на подлодки ВМС США

Российские конструкторы работают над беспилотными подводными аппаратами, предназначенными для обнаружения американских подлодок,…

Виктор Баранец рассказал об оружии, которое могло “поджарить датчики” на F-18 ВВС США

На днях появилась информация о том, что российские истребители Су-35 обвиняют в…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 февраля – облачно с прояснениями, до -9 °C | город Мытищи: погода, 20 февраля – пасмурно, до -12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 февраля – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 февраля – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 20 февраля – пасмурно, до -3 °C | Подольск: погода, 20 февраля – переменная облачность, до -12 °C | Армавир: погода, 20 февраля – ясно, до -2 °C |