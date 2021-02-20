Пресс-служба «Союзмультфильма» анонсировала полнометражный фильм о Чебурашке.

Как сообщается, фильм будет являться семейной комедией. Студия будет работать над фильмом вместе с кинокомпанией Yellow, Black and White. В настоящее время ведётся работа над сюжетом будущего фильма. Его режиссёром выбран Дмитрий Дьяченко, который также работал над «Последним богатырём».

Премьера фильма на больших экранах запланирована на 1 января 2023 года. По словам представителей киностудии, они будут тщательно следить за подготовкой картины, чтобы образ Чебурашки не был изменён. Персонажа планируется создать, используя компьютерные технологии. В фильме же он будет добавлен посредством Full CG.