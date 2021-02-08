На Парковой аллее в Киеве сотрудники закрытых Владимиром Зеленским телеканалов проводят акцию против цензуры. Они вышли на протест с заклеенным скотчем ртами и плакатами с надписью «Конец свободы слова».

В настоящий момент именно на Парковой аллее проводится форум, поднимающий вопросы коронавируса на Украине. В нем принимает участие и глава государства, поэтому журналисты точно подгадали время и место проведения своей акции.

Часть сотрудников также остались в студиях каналов NewsOne, 112 Украина и ZiK. Они вышли в прямой эфир точно так же, как и их коллеги на Парковой аллее – с заклеенными ртами.

В протестах принимают участие около 400 человек. По сообщениях украинских СМИ, полиция никак не реагирует на пикет.

Напомним, что оппозиционные силы, которым принадлежать упомянутые каналы, объявили о начале процедуры импичмента президенту Зеленскому.