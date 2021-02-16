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Представители сотовых операторов России рассказали о своей заинтересованности в создании кошельков для цифрового рубля. По их словам это будет надежный и удобный способ хранить средства из-за привязки таких кошельков к номерам мобильных телефонов.

Представители «Билайн» заявили, что они не хотят выступать просто в качестве посредников Центробанка или другого финансового учреждения. Для них было бы выгоднее развивать собственные сервисы для P2P-операций как в онлайн, так и в офлайн-режиме.

В «Мегафоне» пояснили, что подобные кошельки дадут пользователю возможность хранить и переводить средства, а также расплачиваться ними за самые различные услуги. Благодаря этому, а также охвату мобильными операторами всей страны цифровая национальная валюта будет распространяться значительно быстрее.

Крупные банки согласились с некоторыми доводами операторов, однако отметили, что сотрудничество с кредитными организациями гораздо надежнее и безопаснее.

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