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Французские «Миражи», попытавшиеся приблизиться к Крымскому полуострову, были «деликатно» перехвачены российскими истребителями Су-27, пишут эксперты китайского издания Sohu. Они отмечают, что НАТО в последние годы все чаще устраивает подобные провокации.

Впрочем, истребители Mirage ВВС Франции – это слишком уж устаревшая техника для подобных провокационных действий, уверены авторы публикации. В случае нарушения границ РФ они автоматически становились целью для ракет, запущенных истребителями. Поэтому можно предположить, что французы либо просто заблудились, оказавшись у рубежей Крыма, либо выполняли какие-то простые разведывательные операции.

В любом случае Россия отреагировала так, как и должна была реагировать на попытки подойти на близкое расстояние к своим границам. В небо поднялись истребители Су-27, которые безо всякой агрессии, очень деликатно и не запугивая натовских пилотов, объяснили им, что пора бы покинуть регион. На этом инцидент был исчерпан, так как французы прекрасно поняли намек и ретировались.

Эксперты Sohu сообщают также, что на Крымском полуострове сейчас располагаются передовые системы ПВО России, что исключает шанс проникновения в воздушное пространство над ним даже для более современных истребителей, чем «Миражи» ВВС Франции.

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