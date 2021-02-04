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Зенитно-ракетные комплексы С-350 – это новый меч России, на заточку которого она потратила немало времени, пишут эксперты китайского издания Sohu. Они отмечают, что сейчас эти ЗРК полностью готовы и уже поступают на вооружение российской армии.

Специалисты рассказали, что Минобороны РФ заказало дополнительные 4 комплекса, которые в течение двух лет также поступят в войска. С-350 станет заменой для нескольких устаревших систем ПВО и позволят защитить границы России от крылатых и баллистических ракет, а также от боевых самолетов, ударных и разведывательных дронов.

Авторы публикации, которую перевел портал «ПолитРоссия», заявляют, что ЗРК оснащаются ракетами класса «земля-воздух» трех разных типов, что позволяет варьировать дальность поражения цели и находиться в готовности к любым атакующим действиям вероятного противника.

Напомним, что Минобороны планирует вооружить комплексами С-350 «Витязь» 12 дивизионов к 2007 году. Темпы, которыми эти ЗРК поступают на вооружение, позволяют говорить о том, что эта цель будет достигнута.

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