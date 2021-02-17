США придется горько пожалеть о своих шутках в адрес российского десантного корабля «Александр Николаев», уверены авторы китайского издания Sohu. Они заявляют, что у этого боевого судна имеется отличный потенциал, поэтому модернизация позволит РФ существенно усилить свой флот.

По словам авторов публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», габариты «Александра Николаева» столь велики, что он способен высаживать на побережья морей целую танковую дивизию. Вряд ли американцы будут смеяться, когда такая мощь внезапно появится прямо у них перед глазами.

Напомним, что десантный корабль почти полтора десятилетия назад вывели из состава российского ВМФ. Однако недавно в ходе обсуждения его преимуществ было принято решение о модернизации. Военные эксперты США подняли на смех эту идею, однако как бы им не пришлось сильно пожалеть о своей иронии.