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Запад уже много лет недооценивает Россию, считая ее отсталой во всех отношениях страной. Именно в этом заключается его основная ошибка, заявил политолог Даниэль Хубер в новой публикации в швейцарском издании Watson.

Автор перечислил целый ряд достижений Советского Союза и России, которые в буквальном смысле слова обогнали время и не имели аналогов на планете. Это и первый искусственный спутник, запущенный еще в 1957 году, и полет человека в космос, и космический корабль «Буран», продемонстрировавший мощь искусственного интеллекта в те времена, когда его еще не мог разработать каждый школьник.

Кроме того, Россия всегда поражала Запад своими новыми видами вооружений, начиная с автомата Калашникова, убившего за время существования больше людей, чем любые ракеты, и заканчивая гиперзвуковыми «Цирконами», до которых Соединенным Штатам еще расти и расти.

Именно ошибочное мнение Запада о РФ, по мнению автора публикации, переведенной на русский язык порталом «ПолитРоссия», стало причиной того, что вакцина «Спутник V» после представления широкой публике была поднята на смех. Однако и она полностью подтвердила свою эффективность, став очередным доказательством недооценки российской науки.

Хубер отметил, что в разные годы Россию пытались завоевать великие Наполеон и Карл XII, Гитлер и другие деятели. Однако в каждой из войн она демонстрировала превосходство над противником и выходила из них победителем. Что также красноречиво говорит о недооценке российской мощи.

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