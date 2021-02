В шведском информационном агентстве Dagens Industri рассказали, почему Европейский союз должен начать закупку препарата от COVID-19 «Спутник V», созданного в РФ.

Согласно словам автора материала Фриды Валлнор, действия Евросоюза по развертыванию программы вакцинации полностью провалились. В 27 европейских странах прививки получили только 5 процентов граждан, то есть заметно меньше, чем в Британии, Соединенных Штатах и Израиле. Сербия при этом показывает значительные успехи в плане вакцинации населения, так как ранее она закупила китайскую вакцину Sinovac и российский «Спутник V».

В статье также напомнили о результатах проверки российского препарата, размещенных в издании The Lancet. Согласно им, его эффективность составляет 91,6 процента, в то время как у AstraZeneca она равна всего 60 процентам. В издании The New York Times также заявили, что на пути «Спутника V» находятся политические препятствия, а не медицинские.