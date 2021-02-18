Российский депутат Геннадий Онищенко, который раньше занимал пост главного санитарного врача, объяснил, как РФ удалось так быстро создать препарат для профилактики коронавирусной инфекции.

По его словам, разработкой вакцины российские ученые занялись еще тогда, когда стало известно о распространении коронавируса MERS на Ближнем Востоке. Препарат создавался именно под этот патоген, однако пригодился для защиты от SARS-CoV-2. Когда началась пандемия, экспертам оставалось только адаптировать вакцину под особенности нового вируса, в результате чего и появился «Спутник V».

Также Онищенко отметил, что российская вакцина способна эффективно бороться с любыми штаммами коронавируса. Он отметил, что мутации не вносят изменения в генетический код патогена, что исключает снижение эффективности препарата. Также, при необходимости «Спутник» можно оперативно адаптировать для борьбы с другими вирусами.