Институт инфекционных заболеваний Италии дал положительную оценку российской вакцине от Covid-19 «Спутник V». Она признана безопасной для пациентов всех возрастов и эффективной в борьбе с коронавирусом.

Все документы, подтверждающие положительные результаты исследований, отправлены председателю Совета министров, а также в итальянский Минздрав.

Согласно заявлению директора научного учреждения Франческо Вайи, препарат «Спутник V» продемонстрировал эффективность выше 92 процентов и оказался безопасным в использовании. Исследования проводились по имеющимся в настоящее время публикациям о препарате в авторитетных мировых изданиях.

Директор подчеркнул, что документ носит исключительно научно-технический характер, однако по его мнению, если препарат безопасен, он должен использоваться на территории Италии для вакцинации граждан. кроме того, он призвал Совмин исключить любые политические аргументы в ходе принятия решения.