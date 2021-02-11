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Бывший следователь Александр Сатлаев, который обвиняется в совершении нескольких изнасилований, сбежал из Центральной тюрьмы в Никосии.

Как сообщается, Сатлаев был сотрудником СК России по Алтайскому краю. Он совершил несколько изнасилований, а также несколько попыток изнасилования, в 2013 году. При этом указывается, что следователь сам якобы получал от жертв заявления и расследовал их. После того, как его вина была доказана, Сатлаева осудили на шесть лет лишения свободы.

Вскоре после освобождения Сатлаев изнасиловал ещё одну девушку, затем сбежал на Кипр. Здесь он ограбил женщину. Местные правоохранительные органы поймали преступника и посадили его в тюрьму на четыре года. Но недавно стало известно, что Сатлаеву удалось сбежать. В настоящее время полиция ведёт поиск преступника, однако пока что найти его не удалось.

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  • Анна
  • 09.02.2021
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