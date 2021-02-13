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На вооружение сербской армии поступит третья версия роботизированного комплекса Mali Milos с двумя гранатометами M80 Zolja и шестиствольным пулеметом М134 Minigun. Модульная конструкция позволит также устанавливать на дистанционно управляемую боевую машину любой другое совместимое вооружение.

Робот оснащен электрическим приводом, разработанным компанией DillonAero, а также гусеничным шасси, позволяющим легко преодолевать различные препятствия и перемещаться в условиях полного бездорожья.

Боевой модуль вращается на 360 градусов, причем скорость вращения достигает 20 градусов в секунду. Электронное оборудование, установленное на комплексе, обеспечивает ведение прицельного огня из шестиствольного пулемета, поражая цели на расстоянии до 800 метров.

На вооружении войск специального назначения Сербии уже имеется пять разновидностей подобных комплексов. Так, одна из них предназначена для транспортировки раненых с поля боя, а еще одна, оснащенная оптиков-электрическим блоком, – для ведения разведки и обнаружения целей.

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