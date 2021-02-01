Украинская СБ заявила, что в мессенджере Телеграм действовала агентурная сеть, которая пыталась дестабилизировать ситуацию в стране. В настоящий момент сеть раскрыта, но ее лидер находится в Приднестровье и недоступен для Службы безопасности.

«Масштабная сеть агентов Кремля» была создана, по мнению украинских силовиков, Генштабом ВС России. Она завербовала жителей Харькова и Одессы, действия которых должны были дискредитировать действующую власть, а также дестабилизировать обстановку на Украине. Как только участники сети почувствовали, что на их след напала СБУ, они покинули страну и спрятались от ответственности в Приднестровье.

Лидер агентурной сети ранее уже демонстрировал свои антиукраинские взгляды. Он состоял в одесском Антимайдане и принимал участие в беспорядках в Южной Пальмире, за что в отношении него возбудили сразу несколько уголовных дел. Сейчас он является владельцем 12 каналов в мессенджере Telegram на политическую тематику, которые призваны сеять панику и создавать протестные настроения среди граждан.

Пока по делу об агентурной сети задержана одна гражданка Украины, которая владела персональными данными на всех сотрудников силовых структур страны. Сейчас она арестована по подозрению в госизмене.