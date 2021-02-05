В нескольких регионах Украины действовала «сеть агентов ФСБ», которую возглавляли спецназовцы военной разведки ВСУ. Такое заявление сделали представители украинской Службы безопасности, который и разоблачили очередных «агентов Кремля».

Спецназовцев, которых по словам украинских силовиков, завербовала ФСБ, задержали. ВО время обыска у них изъяли более 40 гранат, четыре автомата Калашникова, два пистолета и более 4000 патронов.

Основной задачей «агентурной сети» было похищение экс-командующего Силами специальных операций. Кого именно намеревались взять «агенты» в качестве «языка» СБУ не сообщает, но заявляет, что один из завербованных «шпионов» готов был выполнить эту задачу за 100 американских долларов.

Кроме того, в задачи группы входила «вербовка» украинских чиновников всех рангов. Сообщается, что бывшие разведчики ВСУ предстанут перед судом по обвинению в государственной измене.