Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 1 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 1
Telegram 0

В нескольких регионах Украины действовала «сеть агентов ФСБ», которую возглавляли спецназовцы военной разведки ВСУ. Такое заявление сделали представители украинской Службы безопасности, который и разоблачили очередных «агентов Кремля».

Спецназовцев, которых по словам украинских силовиков, завербовала ФСБ, задержали. ВО время обыска у них изъяли более 40 гранат, четыре автомата Калашникова, два пистолета и более 4000 патронов.

Основной задачей «агентурной сети» было похищение экс-командующего Силами специальных операций. Кого именно намеревались взять «агенты» в качестве «языка» СБУ не сообщает, но заявляет, что один из завербованных «шпионов» готов был выполнить эту задачу за 100 американских долларов.

Кроме того, в задачи группы входила «вербовка» украинских чиновников всех рангов. Сообщается, что бывшие разведчики ВСУ предстанут перед судом по обвинению в государственной измене.

Вам может понравиться

Мааике Фербрюгген: «Азербайджан в Карабахе показал пример войны будущего»

Сотрудница кафедры военных инноваций университета Брюсселя Мааике Фербрюгген написала в издании «The…

Турция размышляет над приобретением палубной версии российского Су-57

Анкара тайно проводит переговоры с Россией по вопросу приобретения палубной версии истребителя…

“Репортер”: Азербайджан мог уничтожить в Карабахе российскую систему РЭБ “Репеллент”

В ходе 45-дневной войны в Нагорном Карабахе азербайджанские войска могли уничтожить российский…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 февраля – переменная облачность, до -14 °C | город Мытищи: погода, 5 февраля – пасмурно, до -12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 февраля – небольшая облачность, до -15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 февраля – облачно с прояснениями, до -12 °C | Королев: погода, 5 февраля – небольшой дождь, до 9 °C | Подольск: погода, 5 февраля – пасмурно, до -12 °C | Армавир: погода, 5 февраля – небольшой дождь, до 10 °C |