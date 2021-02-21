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Структуры, входящие в состав Сбербанка, приобрели 100% долей в компании ООО «Е-инжиниринг».

Данное предприятие, как отмечается, было создано в Санкт-Петербурге для разработки и производства электрокаров. Однако, несмотря на интересные решения, компания быстро проиграла на рынке электрокаров. Указывается, что в проект было вложено около 150 миллионов евро, но создала компания только единичные модели. После выхода Tesla S проект и вовсе был закрыт.

Те, кто в 2011 году всё же успел прокатиться на моделях компании, отмечает их мягкий ход и тишину внутри электромобиля. Из минусов указываются проблемы с разгоном.

С 2016 года компания не принесла совершенно никакой выручки, а в последний год её убыток составляет 143 миллиона рублей. Непокрытый убыток на конец 2019 года – практически 400 миллионов рублей. Стоимость активов составляет 7,9 миллиона рублей.

Согласно заявлению представителей Сбербанка, компания была приобретена с целью разработки автономных средств передвижения и беспилотных автомобилей.

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