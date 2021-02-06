После закрытия Владимиром Зеленским трех украинских телеканалов на Украине «будут стрелять еще больше», заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Он также отметил, что действия главы государства не помогут решить проблему Донбасса.

Саакашвили также выразил мнение, что рано или поздно Херсон и Мариуполь станут российской территорий. Он пояснил, что РФ необходимо пустить воды на Крымский полуостров, а также улучшить логистическую ситуацию в регионе.

В прошлом году Михаил Саакашвили заявлял, что на местных выборах в Украине силы, которые Зеленский потеснил из Верховной Рады, возьмут реванш, что приведет к распаду страны. Развал Украины прогнозировал также бывший парламентарий ВРУ Евгений Мураев, который пояснял, что в случае очередного майдана 8 регионов страны перейдут под контроль соседних государств.