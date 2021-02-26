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В марте в России начнут действовать новые законы, касающиеся различных сфер жизни.

Так, после нескольких резонансных случаев, когда из общественного транспорта высаживали детей без билета, было принято решение законодательно это запретить. Таким образом, с 7 марта начнёт действовать закон, который запрещает высаживать детей до 16-ти лет, даже если они по какой-то причине не оплатили проезд.

Также начнут действовать поправки к закону «О персональных данных». Согласно этим поправкам, распространять такие личные сведения, как ФИО, адрес, телефон, электронная почта, по умолчанию будет нельзя. Граждане сами будут выбирать, что именно из своих данных они будут использовать публично.

Все продавцы и агрегаторы, чей оборот за прошлый год составил от 30 миллионов рублей, с марта должны принимать к оплате карты «Мир».

В марте начнёт действовать реестр обязательных требований для бизнеса, который должен систематизировать все требования от различных ведомств. Благодаря этому появится возможность ознакомиться со всеми требованиями на одном портале.

С 23 марта также будет расширен список заказчиков для организации комплексных кадастровых работ.

Для физических и юридических лиц, которые получат статус иноагента, в марте будет введена уголовная ответственность. Этим лицам будет необходимо предоставить сведения о себе в реестр, иначе их ждёт крупный штраф или лишение свободы.

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