В России с 1 февраля начинает действовать закон, обязующий соцсети удалять контент с нецензурной лексикой.

Находить и удалять подобные публикации соцсети должны самостоятельно. Под запрет попадают также материалы, которые призывают к терроризму или оправдывают его, экстремистские материалы, сообщения, содержащие сведения о государственной тайне, а также порнографию или насилие. Также запрещены статьи, в которых сообщается, как совершить суицид, изготавливать и использовать наркотики.

Кроме того, под запрет попадают публикации, в которых содержится призыв к участию в несогласованных митингах и протестах, а также оскорбление государства, государственных символов и чиновников.

После обнаружения материала решение о блокировке принимается в течение суток. Если же ситуация спорная, то представитель соцсети может обратиться в Роскомнадзор. За нарушение закона соцсеть ждёт штраф в размере до одного миллиона рублей.