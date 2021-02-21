Представители «Ростеха» сообщили о первой публичной демонстрации ЗРПК «Панцирь-С1М», являющегося улучшенной версией предыдущего варианта комплекса.

Модифицированный вариант установки показали в рамках международного мероприятия IDEX-2021. Отмечается, что он оснащен новым радаром, обеспечившим систему ПВО увеличенной дальностью обнаружения воздушных объектов – она возросла до 75 километров. Радиус поражения ЗРПК при этом увеличился до 40 километров.

Указывается, что подобные зенитные комплексы установлены на российской военной базе «Хмеймим», расположенной в Сирии. Они с большой точностью сбивают самодельные дроны террористов, в которые крайне сложно попасть из-за их небольших размеров и малой скорости. На выставке при этом была показана экспортная версия «Панциря-С1М».