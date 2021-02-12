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В издании Avia.pro сообщили, что самолет «Порубщик-2», разрабатываемый в РФ, получит возможность перехватывать контроль над любыми спутниками потенциального противника.

Первая версия самолета «Порубщик» создана на базе Ил-22ПП. Отмечается, что она может нарушать работу космических аппаратов. Ее улучшенный вариант пока не имеет официального названия. Согласно имеющимся сведениям, он будет создан на базе воздушного судна Ту-214 и получит новейшее электронное оборудование.

В материале указывается, что на данный момент времени РФ имеет в своем наличии наиболее совершенные технологии радиоэлектронной борьбы, поэтому она может эффективно ставить помехи не только в воздухе, но и на земной орбите. Новый самолет позволит России эффективнее противостоять странам Запада в случае военного конфликта.

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  • Анна
  • 12.02.2021
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