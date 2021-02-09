В середине февраля в Индийском океане пройдут совместные военно-морские учения с участием Китая, Ирана и России, сообщил посол РФ в Иране Леван Джагарян. Он заявил, что главной их целью будет отработка взаимодействия в ходе операций по обеспечению безопасности судоходства, а также в поисково-спасательных мероприятиях.

Впервые учения под названием «Пояс морской безопасности» прошли в конце 2019 года. Тогда все участники заявили, что не против сделать тренировки ежегодными, однако коронавирусная инфекция внесла в их планы некоторые коррективы.

На заявление Джагаряна отреагировал представитель Пентагона Джон Кирби, который отметил, что США ожидали этих учений. По его словам, военно-морские силы должны периодически проводить тренировки, что и делают Китай с Ираном и РФ. Также Кирби отметил, что совместные учения не окажут негативного влияния на возможности Соединенных Штатов в регионе.