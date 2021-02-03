Давно ожидаемая выставка Aero India 2021 стартовала, однако ее посетители так и не дождались российского истребителя пятого поколения Су-57Э, который должен был стать гвоздем программы, сообщает портал Avia.Pro. По неизвестным причинам самолет так и не прибыл в Бангалор для участия в авиашоу.

Эксперты проверили все известные мониторинговые ресурсы, но ни на одном из них так и не появилось информации о том, что Су-57 летит в Индию. Кроме того, специалисты искали также транспортные самолеты Ан-124, которые могли бы везти истребитель на борту, однако и эта попытка не увенчалась успехом.

Нет никакой информации о Су-57 даже на официальном сайте авиасалона. Однако стоит подождать официальной информации – не исключено, что истребитель все же появится на выставке в ближайшие пару дней. Также вероятно, что он уже находится в Индии. Его появление анонсировали представители корпорации «Ростех», поэтому вряд ли их планы продемонстрировать новейший самолет претерпели какие-либо изменения.