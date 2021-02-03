Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Давно ожидаемая выставка Aero India 2021 стартовала, однако ее посетители так и не дождались российского истребителя пятого поколения Су-57Э, который должен был стать гвоздем программы, сообщает портал Avia.Pro. По неизвестным причинам самолет так и не прибыл в Бангалор для участия в авиашоу.

Эксперты проверили все известные мониторинговые ресурсы, но ни на одном из них так и не появилось информации о том, что Су-57 летит в Индию. Кроме того, специалисты искали также транспортные самолеты Ан-124, которые могли бы везти истребитель на борту, однако и эта попытка не увенчалась успехом.

Нет никакой информации о Су-57 даже на официальном сайте авиасалона. Однако стоит подождать официальной информации – не исключено, что истребитель все же появится на выставке в ближайшие пару дней. Также вероятно, что он уже находится в Индии. Его появление анонсировали представители корпорации «Ростех», поэтому вряд ли их планы продемонстрировать новейший самолет претерпели какие-либо изменения.

Вам может понравиться

“Репортер”: Азербайджан мог уничтожить в Карабахе российскую систему РЭБ “Репеллент”

В ходе 45-дневной войны в Нагорном Карабахе азербайджанские войска могли уничтожить российский…

Российские комплексы РЭБ сломали радары эсминцев США в Черном море

Бортовые радиолокационные станции и системы связи американских эсминцев внезапно начали работать с…

СМИ назвали Норвегию “полем битвы” для войны между Россией и США

Норвегия помимо своей воли вступила в противостояние США и России, что может…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 февраля – небольшой снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 3 февраля – переменная облачность, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 февраля – пасмурно, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 февраля – небольшой снег, до -18 °C | Королев: погода, 3 февраля – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 3 февраля – переменная облачность, до -9 °C | Армавир: погода, 3 февраля – пасмурно, до 13 °C |