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В издании Avia.pro, сославшись на сирийское информагентство «Зайтун», сообщили, что российский истребитель по ошибке осуществил авиаудар по проиранским ополченцам, находившимся восточнее населенного пункта Ракка.

Авторы материала отмечают, что в районе поселения Маадан Аттик были зафиксированы бои между ополченцами «Национальной обороны», которых поддерживает РФ, и проиранскими боевиками. Причиной столкновения стала воздушная атака, совершенная боевым самолетом ВКС России по месту дислокации сил ополчения «Фатемийун». В результате были убиты двое бойцов.

В статье указывают, что российские истребители стали активнее наносить удары в окрестностях Ракки, заявляя, что уничтожают ячейки террористов. Ранее в этом районе боевики напали на колонны сирийской правительственной армии. При этом в СМИ отмечают, что в последнее время уровень напряженности между военными силами РФ и Ирана в Сирии значительно возрос.

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