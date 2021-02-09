Главное военное ведомство России опубликовало в интернете видеозаписи полетов стратегических бомбардировщиков Ту-95, входящих в «ядерную триаду». Ролики заинтересовали болгарских пользователей Сети, которые в комментариях активно обсуждали преимущества российских самолетов.

Некоторые пользователи сожалели о том, что в Болгарии подобные технологии можно увидеть разве что на чертежах. Они отметили, что Россия успеет не меньше пяти раз уничтожить весь мир, пока картинки, демонстрируемые болгарским Минобороны воплотятся в реальные боевые самолеты.

Пользователи восхищались также техническими характеристиками Ту-95. Они по достоинству оценили большую дальность его полетов, маневренность, высокие технологии и мощь. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что российский «Медведь» превосходит по всем этим качествам американский B-52, а также оснащается гораздо более эффективной системой радиоэлектронного подавления и радарами.