Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Главное военное ведомство России опубликовало в интернете видеозаписи полетов стратегических бомбардировщиков Ту-95, входящих в «ядерную триаду». Ролики заинтересовали болгарских пользователей Сети, которые в комментариях активно обсуждали преимущества российских самолетов.

Некоторые пользователи сожалели о том, что в Болгарии подобные технологии можно увидеть разве что на чертежах. Они отметили, что Россия успеет не меньше пяти раз уничтожить весь мир, пока картинки, демонстрируемые болгарским Минобороны воплотятся в реальные боевые самолеты.

Пользователи восхищались также техническими характеристиками Ту-95. Они по достоинству оценили большую дальность его полетов, маневренность, высокие технологии и мощь. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что российский «Медведь» превосходит по всем этим качествам американский B-52, а также оснащается гораздо более эффективной системой радиоэлектронного подавления и радарами.

Вам может понравиться

Лечение плазмой крови может приводить к мутациям коронавируса

Переливание крови, применяемое для лечения Covid-19, британские врачи назвали одной из причин…

На вооружении ВС России появятся тропосферные системы РЭБ

Российские конструкторы создают новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы для нанесения ударов по вероятному…

В Москве девушка забыла телефон в такси и лишилась 2 миллионов рублей

Девушка, которая нечаянно оставила в такси сумку со смартфоном, потеряла около двух…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 февраля – переменная облачность, до -13 °C | город Мытищи: погода, 9 февраля – пасмурно, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 февраля – небольшой снег, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 февраля – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 9 февраля – пасмурно, до -4 °C | Подольск: погода, 9 февраля – переменная облачность, до -15 °C | Армавир: погода, 9 февраля – пасмурно, до 9 °C |