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В издании Avia.pro, сославшись на данные мониторинговых ресурсов, сообщили, что истребители Су-34 ВМС РФ смогли отогнать румынские F-16 от российских кораблей в Черном море.

Отмечается, что РФ направила несколько сторожевых кораблей для сопровождения американских эсминцев в черноморской акватории, которых защищали истребители НАТО. Последние начали мешать работе российских судов, поэтому командование направило в указанный участок бомбардировщики Су-34, которые смогли заставить румынских пилотов прекратить все провокации.

На мониторинговых сервисах можно увидеть, что два дня назад с военной базы на Крымском полуострове в воздух поднялись несколько Су-30СМ и Су-24. После этого в небо были подняты Су-34 и Су-27. Все они совершили полет над Черным морем, вынудив силы НАТО возвратиться в свое воздушное пространство.

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