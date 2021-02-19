Российские дроны-камикадзе – это востребованный вид оружия, который привлекает покупателей из разных стран мира, заявил глава комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев. Он отметил, что такие беспилотники демонстрируют высокую эффективность в любом бою.

Все дело в том, что дроны-камикадзе обходятся намного дешевле ракет, а также не требуют обязательного использования пусковой установки. При этом они точно и надежно поражают самые различные цели – от живой силы до тяжелой бронированной техники.

Оздоев также рассказал, что на мировом рынке беспилотники-камикадзе из России пользуются высоким спросом. Они подтвердили свои отличные боевые характеристики в реальных сражениях в Сирии, которые сделали дронам хорошую рекламу.

Несмотря на интерес со стороны иностранных покупателей, Россия пока не продает барражирующие боеприпасы за рубеж. Сперва производители должны удовлетворить запросы Минобороны РФ и снабдить новейшими видами вооружений российскую армию.