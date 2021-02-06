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В информационном агентстве «Армейский сборник» сообщили, что в скором времени самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» может превратиться в настоящего боевого робота.

Указывается, что в этой современной САУ уже имеется роботизированная система, которая полностью автоматизировала процессы, связанные с подготовкой для осуществления выстрелов. Для этого в нее был установлен механизм микроволнового воспламенения и метательные заряды в виде модулей. Специалисты продолжат усовершенствовать военную технику, чтобы сделать из нее полностью автономную боевую машину.

В СМИ также отмечают, что на основе «Коалиции-СВ» был разработан опытный образец термоэлектрохимического артиллерийского комплекса. В ходе его тестирования выяснилось, что новая пушка в 1,5 раза мощнее предыдущего варианта.

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