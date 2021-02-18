Специалисты ВШЭ выяснили, что свыше половины граждан РФ готовы платить новые налоги, если полученные средства будут использованы для решения общественных проблем.

Исследователи провели опрос, в котором участвовали около 6 000 человек в возрасте от 15 до 72 лет, проживающие в 59 российских регионах. Когда их спросили, готовы ли они взять на себя дополнительные налоговые обязательства, то 60 процентов опрошенных заявили, что согласны на это при условии, что деньги пойдут на решение определенных проблем.

Как правило, респонденты указывали на необходимость улучшения социальной поддержки, медобслуживания и образования. Некоторые участники опроса упомянули экологические проблемы и пенсионные выплаты.