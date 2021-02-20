ВЦИОМ 14 февраля провёл опрос и выяснил, кого россияне могут назвать «настоящими мужчинами».

В опросе, который был осуществлён посредством телефонного звонка, участвовало 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Участникам опроса были представлены известные личности – актёры, артисты, политики, общественные деятели, и так далее.

На первые три места россияне поместили Владимира Путина, Василия Ланового, а также Константина Хабенского. Путин и Лановой набрали по 9% голосов, Хабенский – 6%. Почти половина опрошенных, а именно, 45%, не смогли дать ответ.

Также россияне отметили качества, которые должны быть у настоящего мужчины. Так, первое место с 19% голосов заняла честность, второе – надёжность (14%), и третье – порядочность (9%). Были отмечены также мужественность, верность и работоспособность.