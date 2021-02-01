Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании РБК отмечают, что из-за резкого подорожания морских перевозок на территории РФ значительно увеличатся цены на зарубежные товары, включая одежду и электронику.

Согласно словам участников рынка, за транспортировку одного контейнера компании теперь просят не 1500, а 9000 долларов. В него, к примеру, можно поместить около 65 стандартных холодильников. Таким образом, стоимость перевозки каждого из них в среднем возрастет на 100 долларов. Обувь и одежда при этом подорожает на 2-20%.

Причиной увеличения стоимости морских грузоперевозок являются американские выборы. Победа Джо Байдена привела к значительному увеличению спроса на транспортировку товаров между КНР и США, поэтому большую часть кораблей перекинули на данное направление. В Поднебесной также ввели новые условия по оформлению грузов, что повысило сроки их поставки.

Вам может понравиться

Преподаватель из Гатчины вошёл в топ-15 всероссийского конкурса “Учитель года”

Преподаватель истории и обществознания из Гатчины Иван Хеорхе вошёл в список 15-ти…
  • Анна
  • 30.01.2021
  • читать 1 минуту

Макрон заявил, что Лондон не может одновременно быть союзником ЕС и США

Великобритания должна как можно скорее определиться с внешнеполитическими приоритетами, так как ее…

В Москве задержан мужчина, пытавшийся ранить росгвардейца ножом

На юго-западе столицы неподалеку от станции метро «Братиславская» уроженец Грузии размахивал во…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | город Мытищи: погода, 1 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 февраля – облачно с прояснениями, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 февраля – снег, до -6 °C | Королев: погода, 1 февраля – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 1 февраля – переменная облачность, до -4 °C | Армавир: погода, 1 февраля – пасмурно, до 10 °C |