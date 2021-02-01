В издании РБК отмечают, что из-за резкого подорожания морских перевозок на территории РФ значительно увеличатся цены на зарубежные товары, включая одежду и электронику.

Согласно словам участников рынка, за транспортировку одного контейнера компании теперь просят не 1500, а 9000 долларов. В него, к примеру, можно поместить около 65 стандартных холодильников. Таким образом, стоимость перевозки каждого из них в среднем возрастет на 100 долларов. Обувь и одежда при этом подорожает на 2-20%.

Причиной увеличения стоимости морских грузоперевозок являются американские выборы. Победа Джо Байдена привела к значительному увеличению спроса на транспортировку товаров между КНР и США, поэтому большую часть кораблей перекинули на данное направление. В Поднебесной также ввели новые условия по оформлению грузов, что повысило сроки их поставки.